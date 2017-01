Bolo no Ver-o-Peso, missas e apresentações musicais estão na programação

Por: Redação ORM News com informações da Comus

Em 10 de janeiro, 2017 - 16h22 - Belém

Para comemorar os 401 anos de fundação de Belém nesta quinta-feira (12), a Prefeitura de Belém preparou uma programação especial que contará com celebrações religiosas, bolo de aniverário e entrega de medalhas.

A programação terá início às 8 horas, com missa solene na Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha. Em seguida, a comunidade evangélica da Assembleia de Deus dará um abraço de oração e gratidão por Belém, em frente ao Palácio Antônio Lemos. Em seguida, acontecem os parabéns e corte do bolo às 10 horas, no complexo do Ver-o-Peso.

De acordo com a coordenadora da Belemtur, Grazielle Carrera, a expectativa para o aniversário da cidade é grande, especialmente nos cuidados com o preparo do bolo. “Esse evento reúne belenenses e turistas, que estão ali para prestigiar um momento que é especial para a população. Há, inclusive, quem chegue durante a madrugada. Então nós procuramos fazer o melhor, com certeza”, explicou.

O bolo, que já virou tradição na festa da cidade e se torna alvo do desejo de quem passa pelo complexo, dessa vez, terá 16 metros de comprimento e recheio nos sabores de morango, framboesa, goiaba e baunilha. Ele será decorado com fotos do Ver-o-Peso e frutas naturais. A preparação é da panificadora Versales, em parceria com as empresas Moinho Rosa Branca e Ocrin.

A programação segue ao longo do dia com um culto evangélico, celebrado no Templo Central da Assembleia de Deus (às 16h30), e, às 18 horas, a entrega das medalhas do mérito "Francisco Caldeira Castelo Branco" e "Comemorativa ao Aniversário de Belém", no Hangar Centro de Convenções da Amazônia.

Ainda em comemoração ao aniversário de Belém, no domingo (15), a Fundação Amazônica de Música (FAM) apresenta, ao ar livre, o espetáculo "Vale Música Celebra Belém" (com a presença do Coral, do Grupo de Percussão e da Banda Sinfônica Vale Música), na Praça da República, ao lado do Teatro Waldemar Henrique, às 10 horas.

Veja a programação:

12/01 (quinta-feira)

8h – Missa solene, celebrada por Dom Alberto Taveira, Arcebispo Metropolitano de Belém, na Igreja da Sé.

9h30 – Abraço de oração e gratidão por Belém, promovido pela Assembleia de Deus, em frente ao Palácio Antônio Lemos.

10h – Parabéns e bolo comemorativo, no Ver-o-Peso (em frente ao Solar da Beira).

16h30 – Culto evangélico, na Assembleia de Deus - Templo Central.

18h – Solenidade de entrega das medalhas do mérito "Francisco Caldeira Castelo Branco" e "Comemorativa ao Aniversário de Belém", no Hangar Centro de Convenções da Amazônia.

15/01 (Domingo)

10h – A Fundação Amazônica de Música (FAM) apresenta, ao ar livre, o espetáculo "Vale Música Celebra Belém", na Praça da República, ao lado do Teatro Waldemar Henrique.