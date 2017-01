O trânsito no centro da cidade será todo desviado para a Avenida 16 de Novembro

Por: Redação ORM News

Em 11 de janeiro, 2017 - 17h15 - Belém

As festividades em comemoração aos 401 anos de Belém vai alterar o trânsito nas áreas do Ver-o-Peso e centro histórico a partir das 6h desta quinta-feira (12). Ao longo do dia, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), vai atuar nesses locais com 26 agentes de trânsito, distribuídos em 11 viaturas e pontos fixos.

Para a celebração da missa comemorativa ao aniversário de Belém, o trânsito no entorno da Catedral Metropolitana estará bloqueado para veículos. A partir das 6h, estarão interditados os cruzamentos da Rua Padre Champagnat com a Avenida Portugal e Rua Dr. Malcher e também os cruzamentos da Travessa Félix Roque com Ruas Dr. Malcher e Dr. Assis.

Para a realização do abraço de oração e gratidão por Belém, promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em frente ao Palácio Antônio Lemos, o acesso à Travessa Félix Roque pela Avenida Portugal também estará bloqueado.

Devido à programação, o trânsito será todo desviado para a Avenida 16 de Novembro e as linhas de ônibus que realizam viagens pelos trechos interditados deverão adotar os mesmos desvios propostos aos finais de semana para a realização do Carnaval na Cidade Velha:

As linhas UFPA – Ver-o-Peso e E. Marex – Arsenal, no sentido bairro/centro, irão pelo Boulevard Castilhos França e Avenidas Portugal, 16 de Novembro, Conselheiro Furtado, Roberto Camelier, a destino;

As linhas Arsenal, Pedreira Lomas (BR-316) e Cremação II – Alcindo Cacela, no sentido bairro/centro, seguirão pelas Avenidas Portugal, 16 de Novembro, Ruas de Óbidos e Arsenal, Avenida Bernardo Sayão, a destino;

As linhas E. Marex – Felipe Patroni e Telégrafo farão Avenida 16 de Novembro, rua Gama Abreu, a destino.

A partir das 10h, durante os parabéns a Belém e a distribuição do bolo de aniversário no Ver-o-Peso, o trânsito no Boulevard Castilho França será parcialmente interditado, sendo uma faixa bloqueada em frente ao Solar da Beira, enquanto as demais permanecerão fluindo.

Além disso, a partir das 15h, a Semob estará organizando o trânsito em frente ao templo central da Assembleia de Deus, localizado na esquina da Travessa 14 de Março com Avenida Governador José Malcher, para a realização de um culto em Ação de Graças. A equipe da Semob também estará em frente ao Hangar Centro de Convenções da Amazônia, durante a solenidade de entrega das medalhas do mérito Francisco Caldeira Castelo Branco e Comemorativa ao Aniversário de Belém, a partir das 18h.