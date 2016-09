Sessões acontecem sábados e domingos no Forte do Presépio

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 13 de setembro, 2016 - 17h27 - Entretenimento

Mesmo oprimidos pelo sistema político, os bichos de ‘Animalismo - A Nova Ordem Mundial’ não deixam de cantar e lutar contra um regime opressor e de exploração. Nos dias 17, 18, 24 e 25 de setembro, o espetáculo baseado na obra de George Orwell volta para a 5ª temporada, no Forte do Presépio, às 19h, com entrada franca.

Os animais da granja são humilhados e perseguidos pelos humanos que os comandam, mas são dominados por um espírito revolucionário ao lembrarem das palavras do porco Major: "no futuro, os bichos tomariam o poder e transformariam a granja num lugar melhor para se viver". Como previsto, os humanos são expulsos, mas o novo sistema que deveria ser de igualdade acaba ganhando a disputa do bicho pelo bicho.

Sua 1ª temporada que foi realizada no ano 2013, em meio as ondas de protestos, ainda se faz atual com o momento político vivido no Brasil."O mote do espetáculo é tratar de opressão. Animais, que poderiam ser humanos, oprimidos por um sistema político", explica o diretor Marcelo Andrade.

‘Após quatro temporadas em teatros e espaços alternativos da cidade, nos lançamos no desafio de levar o espetáculo para um espaço aberto, onde não possuímos controle sobre o público presente, as pessoas podem passar, olhar e depois irem embora. Fazer teatro em espaço público é algo novo para muitos dos atores dessa nova montagem e aumenta ainda mais a responsabilidade da equipe. Ir para rua é levar nossa história para todas pessoas, democratizar o acesso e fomentar a formação de plateia. Escolhemos o Forte do Presépio, por acreditar que é preciso ocupar os espaços públicos com arte, criando novas possibilidades e ressignificando o Centro Histórico da cidade de Belém’, conta o diretor.

Sincronizado com a história narrada no palco, o espetáculo presenteia o público com músicos e elenco executando a trilha sonora ao vivo.

Equipe Técnica

Direção e Encenação: Marcelo Andrade

Assistência de Direção: Bruno Rangel

Dramaturgia: Marcelo Andrede, Elise Vasconcelos e Kauan Amora

Preparação de Elenco: Allan Jones e Fabricio Souza

Músicos: Lari Xavier e Hewerton Barros

Visualidade: Kevin Praga

Iluminação: Enoque Paulino

Produção: Bruno Rangel, Marilia Berredo e Marcelo Andrade

Arte: Jairo Figuero

Mídia Sociais: Pedro Tobias

Assessoria de Imprensa: Laíra Mineiro

Elenco: Ana Maciel, Allan Jones, Darciana Martins, Evelyn Loyola, Enoque Paulino, Milton Costa, Lucas Ataliba, Tarsila França, Thamires Costa, Jesus Maia, Felipe Marques, Rubervaldo Cruz, Renan Coelho e Kayo Conká.

Serviço- Espetáculo ‘Animalismo – A Nova Ordem Mundial’, nos dias 17, 18, 24 e 25 (sábados e domingos), às 19h, no Forte do Presépio – Praça Dom Frei Caetano Brandão, Cidade Velha. Entrada franca!