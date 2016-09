Galos possivelmente usados em rinhas foram encontrados após denúncia de ambientalista

Em 16 de setembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Uma operação conjunta do Ministério Público do Estado (MPE) e da Delegacia de Meio Ambiente (Dema) da Polícia Civil apreendeu ontem 33 galos lesionados, possivelmente usados em rinhas, na ilha de Mosqueiro, em Belém. No estabelecimento, situado num ramal próximo à PA-391, foram encontrados também 111 galos guardados em baias individualizadas, mas em bom estado de saúde, além de uma arena possivelmente usada para as rinhas, antibióticos e espora artificial. Os policiais apreenderam ainda dez quelônios, animais silvestres mantidos sem autorização, e 240 sacas de carvão vegetal com procedência indefinida. O estabelecimento pertence ao filipino Antônio Salazar Nuez, que não estava no local. Um funcionário foi conduzido até a delegacia de Mosqueiro para prestar esclarecimentos e depois foi liberado.

