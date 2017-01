Programação começa com “Os Sete Samurais” do diretor Akira Kurosawa

Por: Redação ORM News com informações do Sesc

Em 02 de janeiro, 2017 - 22h50 - Cinema

Para quem é fã de filmes japoneses e filmes de animação, o Serviço Social do Comércio (Sesc) em Marabá preparou uma programação especial para o mês de janeiro. Desde os clássicos filmes sobre samurais de Akira Kurosawa, um dos cineastas mais importantes do Japão até o mestre dos animes japoneses Hyao Miyasaki. As exibições começam nesta quinta (05) e vão até dia 28 de janeiro. A entrada é franca.

O filme “Os Sete Samurais” do grande diretor Akira Kurosawa inicia a mostra, nesta quinta (05), às 18h. O enredo se passa no século XVI, durante a era Sengoku, quando os poderosos samurais de outrora estavam com os dias contados, pois eram agora desprezados pelos seus aristocráticos senhores. Kambei, um guerreiro veterano sem dinheiro, chega em uma aldeia indefesa que foi saqueada repetidamente por ladrões assassinos. Os moradores do vilarejo pedem sua ajuda, fazendo com que recrute seis outros guerreiros, que concordam em ensinar os habitantes como devem se defender em troca de comida. Katsushiro se apaixona por uma das mulheres locais. O último dos guerreiros que chega é Kikuchio, que finge estar qualificado mas na realidade é o filho de um camponês que almeja aceitação. A classificação é 10 anos.

No sábado (07), às 10h, será a vez do diretor Isao Takahata emocionar o público com o delicado “O Conto da Princesa Kaguya”. A animação é baseada no conto popular japonês “O corte do bambu”. Kaguya era um bebê quando foi encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante. Passado o tempo, ela se transforma em uma bela jovem que passa a ser cobiçada por cinco nobres, mas nenhum deles é o que ela realmente quer. Ela envia seus pretendentes em tarefas impossíveis para tentar evitar o casamento, mas Kaguya terá que enfrentar seu destino e punição por suas escolhas. A classificação é livre.

Já no dia 12/01, às 19h, Kurosawa volta as telas do Sesc em marabá com o filme “Rashomon”. No drama, durante uma forte tempestade, um lenhador, um sacerdote e um camponês, procuram refúgio nas ruínas de pedra do Portão de Rashomon. O sacerdote diz os detalhes de um julgamento que testemunhou, envolvendo o estupro de Masako e o assassinato do marido dela, Takehiro, um samurai. Em flashback é mostrado o julgamento do bandido Tajomaru, onde acontecem quatro testemunhos, inclusive de Takehiro através de um médium. Cada um é uma "verdade", que entra em conflito com os outros. Classificação 14 anos.

Dia 14/01, às 10h, será a exibição do filme “A princesa Mononoke”, de Hayao Miyzaki. Na animação, um príncipe infectado por uma doença sabe que irá morrer a menos que encontre a cura. Sendo a sua última esperança, segue para o leste e, durante o caminho, encontra animais da floresta lutando contra a sua exploração, liderados pela princesa Mononoke. Classificação livre. Baseada no mangá homônimo do diretor Hayao Miyzaki, a animação “Nausicaã do Vale do Vento”, será exibida no dia 19/01, às 19h. No filme, a humanidade se esforça em sobreviver neste mundo em ruínas, divididos em pequenas populações e impérios, mil anos após os "7 Dias de Fogo", um evento que destruiu a civilização humana e a maior parte do ecossistema da Terra. Isolados um dos outros pelo "Mar da Corrupção" e uma floresta tóxica com plantas e insetos gigantes, Nausicaa, é a princesa do pequeno reino do Vale do Vento, que tenta compreender melhor estas florestas nocivas aos humanos, ao mesmo tempo que tenta salvar seu povo dos reinos vizinhos.Classificação livre.

Dia 21/01 é a vez do grande e fofo Totoro conquistar Marabá. Com a exibição do filme “Meu amigo Totoro”, de Miyazaki, às 10h. Na animação, Mei é uma jovem que encontra uma pequena passagem em seu quintal, que a leva à um lendário espírito da floresta conhecido como Totoro. Sua mãe está no hospital. Quando Mei tenta visitar a mãe por conta própria, se perde na floresta, e só o Totoro pode ajudá-la a achar o caminho de volta para casa. A classificação é livre.

Akira Kurosawa retorna as telas do Cine Sesc no dia 26/01, às 19h, com o filme “Trono Manchado De Sangue”. Com classificação de 14 anos, o drama conta a história de Yoshiteru Miki e Taketori Washizu, comandantes do primeiro e do segundo castelo de um reino local, cuja sede fica no Castelo das Teias de Aranha. Após defenderem seu senhor em batalha, eles estão retornando para casa quando encontram um espírito que prediz o futuro de ambos. Ele diz que Washizu em breve assumirá o trono e que o filho de Miki, Yoshaki, o sucederá. Ao retornar para casa, Washizu comenta a predição com a esposa, lady Asaji. Ela acredita no que o espírito disse e incentiva o marido a agir quando o atual rei chega em seu castelo, para passar a noite.

Finalizando o mês, no sábado (28), às 10h, “O Mundo dos Pequeninos”, de Hiromasa Yonebayashi, vai encantar a todos. Nesta animação, sob o assoalho de uma casa velha, Arrietty vive em seu minúsculo mundo com a família, fazendo de tudo para manter em segredo a existência de todos. Sobrevivendo como pequenos ladrões, eles têm regras para que nunca sejam percebidos pelos verdadeiros e grandes donos da casa. Classificação livre.

Serviço:

Mês de Cinema Japonês no Sesc em Marabá

"Os Sete Samurais”, de Akira Kurosawa

Data: 05/01/2017

Hora: 18h

Classificação: 10 anos

"O conto da princesa Kaguya”, de Isao Takahata

Data: 07/01/2017

Hora: 10h

Classificação: Livre

"Rashomon”, de Akira Kurosawa

Data: 12/01/2017

Hora: 19h

Classificação:14 anos

"A princesa Mononoke”, de Hayao Miyzaki

Data: 14/01/2017

Hora: 10h

Classificação:Livre

"Nausicaã do vale do vento”, de Hayao Miyzaki

Data: 19/01/2017

Hora: 19h

Classificação:Livre

"Meu amigo Totoro”, de Hayao Miyzaki

Data: 21/01/2017

Hora: 10h

Classificação:Livre

"Trono Manchado De Sangue”, de Akira Kurosawa

Data: 26/01/2017

Hora: 19h

Classificação:14 anos

"O Mundo dos Pequeninos”, de Hiromasa Yonebayashi

Data: 28/01/2017

Hora: 10h

Classificação:Livre

Local: Sesc em Marabá (Av. Transamazônica, 1925 – Cidade Nova)

Informações: (94) 3324-4444 (Sesc em Marabá)

Entrada Franca