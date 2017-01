Goleiro azulino pegou pênalti cobrado por Elson, indo no canto certo

Por: Da Redação

Em 14 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

O Remo faz um leve treino no Baenão pela parte da manhã com serventia para que o técnico Josué Teixeira possa relacionar os jogadores para o confronto de amanhã com o Independente, no Souza, às 15h30, no jogo amistoso em que vale a disputa da taça “Adélcio Torres”, presidente da Federação Paraense de Futebol ( FPF) e candidato à reeleição no mês de dezembro.