Depois de conquistar a primeira vitória nos últimos quatro anos, Anderson Silva dedicou algumas palavras aos seus fãs. Em publicação feita no Instagram após a vitória contra Derek Brunson, conquistada no UFC 208, neste sábado, em Brooklyn, Nova York (EUA), Spider agradece o carinho dos torcedores e fala sobre seu sentimento ao vencer a luta.



Anderson reforçou o prazer de seguir lutando e fazendo o que ama aos 41 anos de idade. segundo ele, a 'alegria continua'.

'Meu povo, meu Brasil, meus fãs do mundo todo; hoje é mais um dia daqueles que você acorda com tudo dolorido, com o corpo parecendo que foi todo amassado, mas feliz por ter dado mais uma vez alegria e o prazer de torcer para os brasileiros e fãs de todo o mundo. A verdade é que sempre tentamos dar o nosso melhor, na hora da luta, nem sempre dá tudo certo, mas treinamos duro para fazer o espetáculo pra vocês. Com toda a energia que tenho no meu coração. repleto de alegria, felicidade e satisfação, tentando proporcionar alegria a todos. Independente de muitos criticarem sem ter o mínimo de conhecimento do que sofremos pra subir lá, minha satisfação continua e minha alegria também, pois tenho a certeza que cada vez que termina uma luta, fiz de coração, fico feliz pois: faço isso porque amo, por mim e pela minha família e para aqueles que nosso trabalho faz diferença. Tenho um grande orgulho de ser brasileiro. O que corre nas minhas veias, hoje, é a vontade de ser mais feliz. Quando estou lutando, deixo o menino que cresceu num bairro pobre ser feliz plenamente e com muito orgulho que represento não só meus fãs pelo mundo, mas por onde luto, as cores verde e amarela do meu Brasil. Não nasceu para se manter fora do pódio? A gente bate, apanha, mas nunca desiste. Obrigado BRASIL e todos os meus fãs pelo mundo'