Hoje no Bayern, técnico também elogiou Zidane, seu antigo pupilo dos tempos de Real

Por: Lance!Net

Em 18 de janeiro, 2017 - 14h49 - Futebol

Um dos treinadores mais badalados e queridos da Europa, Carlo Ancelotti rasgou elogios a Cristiano Ronaldo, seu antigo comandado nos tempos de Real Madrid. Em longa entrevista ao site "ESPN", publicada nesta quarta-feira, o técnico elogiou a "fome" do atacante português.

'Cristiano Ronaldo é o último exemplo de fome de vitória. Sua barriga nunca está cheia. As pessoas me disseram que ele já era assim antes de eu ir para o Real Madrid, mas até você realmente trabalhar com ele em cada dia, você não percebe até que ponto ele chega. Ele é extremamente profissional e trabalha duro mais que qualquer um. Da recuperação à dieta, ele cuida de cada detalhe, garantindo que tudo é ótimo', analisou Ancelotii, que também elogiou a entrega de Pepe e Xabi Alonso, hoje treinado por ele no Bayern de Munique.

Em seguida, o treinador comentou sobre o sucesso de seu antecessor no Real: Zinedine Zidane, que foi o seu auxiliar na temporada 2013/14, quando os Merengues conquistaram a décima Liga dos Campeões.

'Você não precisa dar um monólogo inspirador toda hora. Às vezes você não precisa nem falar muito. Zidane não fala muito, apesar de ter certeza de que fala muito mais do que antes, mas quando ele fala, as pessoas escutam. Ele impõe respeito. E ele se baseia nisso', elogiou Ancelotti.

'Nem todo mundo pode treinar o Real Madrid. A chave para o sucesso é o relacionamento com os jogadores. O conhecimento sobre futebol é secundário, assim como a experiência. Quero dizer, Zidane nunca treinou no alto nível antes, mas ele jogou por muito tempo, trabalhou como assistente, comandou o Castilla, conhece o jogo, os aspectos táticos, o clube. O ponto chave, eu acho, foi o relacionamento com os jogadores e, como disse, a habilidade em trabalhar com eles nos treinamentos. Estruturar as sessões de treinos de uma maneira que você consiga passar a sua mensagem e os jogadores sejam receptivos e fiquem felizes', finalizou.