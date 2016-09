Meio-campista de 19 anos tem boas chances de ser o titular na partida entre Schalke 04 e Bayern de Munique, que será realizada nesta sexta

O jogo que abre a 2ª rodada do Campeonato Alemão pode marcar a estreia de Renato Sanches com a camisa do Bayern de Munique. Nesta quinta-feira, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que o meio-campista português, que se recuperava de lesão muscular na coxa, está 100% fisicamente, além de indicar que ele começará entre os titulares contra o Schalke 04.

'Renato Sanches pode ser titular amanhã, pois está fisicamente 100%', comentou.

Ancelotti deu a entender que o recém-contratado junto ao Benfica entrará na vaga de Arturo Vidal, que só voltou aos treinos no Bayern nesta quinta, depois de ter representando a seleção chilena nas Eliminatórias da Copa-2018.

'O Vidal voltou hoje e acho que viajará com o grupo. Amanhã (sexta) poderá estar cansado ainda, por isso não sei se poderá jogar.'

Ausências

Se por um lado terá Sanches, Ancelotti não poderá escalar jogadores de peso. Para esta sexta, o treinador italiano não terá Douglas Costa, Robben e Boateng como opções.

A partida entre Schalke 04 e Bayern de Munique será realizada às 15h30 (de Brasília), em Gelsenkirchen. O jogo será válido pela 2ª rodada do Alemão.