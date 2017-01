Missa abre a programação, que será encerrada com show noturno

Por: O Liberal

Em 03 de janeiro, 2017 - 07h20 - Região Metropolitana

Ananindeua comemora hoje 73 anos de emancipação com uma programação que será aberta com missa em Ação de Graças, às 8h30, na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças, localizada no centro do município. Segundo município mais populoso do estado e o quarto da região Norte do Brasil, Ananindeua tem população estimada em 510.830 habitantes, segundo dados do IBGE divulgados em 2016, número superado apenas por Manaus, Belém e Porto Velho.

Seu nome, de origem tupi, deve-se a grande quantidade da árvore chamada anani, que produz a resina de cerol e é utilizada para lacrar as fendas das embarcações. A cidade é originária de ribeirinhos e começou a ser povoada a partir da antiga Estrada de Ferro de Bragança. Originalmente considerada “cidade dormitório”, Ananindeua apresentou um considerável desenvolvimento nos últimos anos, decorrente da falta de espaço para a construção de novas moradias em Belém.

Seu maior incremento populacional veio a partir da construção da Rodovia BR-010 (Belém-Brasília), na década de 1960, uma vez que as indústrias localizadas em Belém começaram a se estabelecer ao longo da rodovia. Na década de 1970, teve início a construção do primeiro conjunto habitacional Cidade Nova, programa de habitação de âmbito federal, sob responsabilidade da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), uma espécie de ordenamento da periferia. A área, adquirida aos poucos, pertencia em sua maioria a japoneses e nordestinos, que possuíam hortas e granjas. A Cohab comprou os terrenos e foram inaugurados os conjuntos Cidade Nova I a IX.

Depois de inaugurado o Conjunto Guajará, seria inaugurado o conjunto Paar (Pará, Amapá, Amazonas e Roraima), mas a área foi invadida por populares e considerada por algum tempo como a maior invasão da América Latina. Hoje a área continental de Ananindeua concentra mais de 90% da população do município, mas a área insular do município, localizada a norte, é composta por nove ilhas: Viçosa, João Pilatos, Santa Rosa, Mutá, Arauari, São José da Sororoca, Sororoca, Sassunema e Guajarina. A cidade é formada por inúmeros rios, como o Rio Maguari, e furos, com o da Bela Vista e das Marinhas, além de igarapés.

Para os festejos de aniversário, a Prefeitura de Ananindeua fará inaugurações, lançará o Amanindeua e promoverá uma festa popular.

Ao longo do dia também serão entregues duas ruas pavimentadas - as ruas Nair Cabral e Girassol, no centro -, duas praças, um mercado de peixe, que abrigará os peixeiros do canteiro central do Paar, e um ginásio poliesportivo. Os moradores do bairro do Curuçambá vão receber uma nova praça completa com paisagismo, lixeiras, estacionamento para carros, iluminação correta e pavimentação de entorno.

A Escola Municipal Liberdade, localizada no Icuí-Guajará, vai receber um ginásio poliesportivo contendo arquibancadas, vestuários, banheiros e cobertura completa. O bairro do Coqueiro ganhará também a Praça do Pindorama. “Sempre priorizei a entrega de obras como melhor presente para a população de Ananindeua. São obras que vão beneficiar durante muito tempo o povo e conceber desenvolvimento para cidade”, explicou o prefeito Manoel Pioneiro.

Município recebe selo do Unicef e procura integrar toda sua população

Idealizado pela Secretaria de Governo (Segov), o Amanindeua é um projeto que visa integrar a população com a Prefeitura de Ananindeua, garantindo cidadania, com foco no comprometimento de toda a sociedade. Serão realizadas ações de cidadania, educação, transporte e saúde, entre outras. O objetivo é estimular os moradores a olharem a cidade como um todo, instituindo grandes ações de integração durante todo ano nos bairros da cidade.

Para finalizar a noite, a população vai poder curtir, a partir das 18h, show com Super Pop Live, Viviane Batidão e MC Dourado, na Avenida Dom Vicente Zico (antiga Arterial 18). O show dos 73 anos, que acontece em uma única noite em Ananindeua, também representa o Réveillon da cidade.

Ontem, o prefeito Manoel Pioneiro lembrou o recebimento, pela segunda vez, do Selo Unicef Município Aprovado Edição 2013-2016, para ele um reconhecimento internacional dos esforços do município para diminuir a mortalidade infantil, ampliar o acesso à educação, saúde e proteção. O selo é um projeto de mobilização social pela garantia dos direitos da criança e do adolescente, cuja premiação não acarreta benefícios financeiros, mas uma certificação de reconhecimento a toda a população da cidade.

O Unicef e seus parceiros acreditam na capacidade do país de evoluir para uma sociedade mais justa e livre, ao aprofundar a ideia de prioridade absoluta em relação a crianças e adolescentes, preconizada na Constituição brasileira e reforçada no Estatuto da Criança e do Adolescente, garantias já preconizadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Ainda segundo Pioneiro, Ananindeua alcançou resultados no Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico (Ideb) 2015, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com uma evolução na qualidade da educação em todos os níveis de ensino.

O município obteve no segmento “Anos Iniciais” a média 5.1, resultado acima da meta projetada para 2015, que era de 4.7 pontos. Já no segmento “Anos Finais”, Ananindeua atingiu a média 4.8, superando a meta nacional de 4.7, obtendo o maior Ideb entre os 126 municípios observados no Pará. A Escola Municipal de Ensino Fundamental José Maria Moraes e Silva foi a que obteve melhor desempenho, entre as escolas públicas do município, com a média de 6.1. O resultado a colocou entre as 4 melhores escolas do Estado. O município ficou em 6º lugar geral no ranking estadual, com notas empatadas entre municípios nos anos iniciais e obtendo a maior média do Pará nos anos finais na rede municipal.

Saneamento e segurança pública já entram na agenda de prioridades

Obras de drenagem e pavimentação são consideradas fundamentais para a melhoria das condições de vida da população que habita zonas urbanas e regiões metropolitanas, segundo a assessoria da Prefeitura de Ananinceua, com poder de promover saneamento, saúde pública, acessibilidade e mobilidade urbana, segurança ao tráfego de veículos e pedestres, além do embelezamento estético da cidade.

Para os gestores do município, Ananindeua é um dos municípios que têm priorizado investimentos em obras desta natureza. Nos últimos quatro anos, acrescenta, a prefeitura fez a drenagem ou recuperação da rede sanitária de 50,3 km de vias públicas, com mais de 300 km de asfalto e 400 ruas pavimentadas.

Na segurança pública, a prefeitura buscou a parceria do Governo do Estado e assim o município ganhou um reforço necessário com a Operação Ananindeua Segura, realizada em conjunto pelas duas esferas governamentais. O trabalho integrado das polícias Militar e Civil, com apoio dos órgãos de segurança de Ananindeua, tem como objetivo principal operar nas áreas críticas apontadas pelo Programa de Redução da Criminalidade desenvolvido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup).

A operação combate ocorrências criminais como homicídio e roubo. De acordo com o prefeito Manoel Pioneiro, é mais uma parceria importante. “O Governo do Estado tem nos apoiado muito. É um reforço a mais para a segurança. Temos que combater a criminalidade e somente com reforço e com ajuda da população vamos ter uma Ananindeua mais segura”, afirmou.

Os locais e horários com o maior número de ocorrências recebem atenção especial. As duas principais linhas de atuação da Ananindeua Segura são a integração total entre os órgãos do Estado e do município e o policiamento ostensivo vigoroso nos pontos e horários mais críticos. “Desde que assumi a administração do município venho trabalhando bastante para melhoria da cidade. Essa parceria é a confirmação de que o dinheiro público está sendo usado em benefício do povo”, frisou o prefeito.