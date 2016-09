Monomotor levava três pessoas a mais do que sua capacidade

Por: O Liberal

Em 17 de setembro, 2016 - 09h09 - Pará

Quatro pessoas morreram na queda de um avião no fim da tarde de quinta-feira (15), em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Outros três ocupantes da aeronave ficaram feridos e permaneciam internados ontem. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião, de prefixo PT-NCJ, não tinha autorização para voar e transportava número de pessoas superior à capacidade. O modelo tem capacidade para piloto e três passageiros, mas levava sete pessoas. O avião estava com o certificado de aeronavegabilidade suspenso por não ter passado pela manutenção anual obrigatória.

A aeronave decolou do garimpo da Pistinha, em área de floresta, e voou 45 minutos, caindo quando manobrava para descer na pista de pouso da Pedreira, na periferia de Novo Progresso. Além do dono do aparelho, Paulo Cesar Zamoner, morreram na queda o piloto Weber da Cunha Rebelo, a passageira Lara Mariane Lima Aragão e seu filho Maynilson Gabriel de Lima, de dois anos.

Os três feridos, Vanessa Rocha, Ivaneide dos Santos Soares e Emerson Rodrigues dos Santos, foram atendidos no Hospital Municipal de Novo Progresso e transferidos para Sinop, no Estado de Mato Grosso. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), da Força Aérea Brasileira (FAB) apura as causas do acidente.

Segundo a Polícia Civil, o acidente teria ocorrido durante a tentativa de pouso da aeronave. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Novo Progresso, de onde foram transferidos para o estado do Mato Grosso a pedido da família, ontem.

Além da superlotação, a Anac informou que o monomotor não tinha permissão para voar. Uma equipe do Seripa foi deslocada para o local para investigar o acidente. De acordo com a Anac, a aeronave estava com a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) vencida, e, por consequência, o Certificado de Aeronavegabilidade suspenso.