Sem se recuperar de lesões, sérvia deixa as quadras após temporada ruim em 2016

Por: Globoesporte.com

Em 28 de dezembro, 2016 - 18h41 - Esporte

A sérvia Ana Ivanovic anunciou nesta quarta-feira a aposentadoria das quadras de tênis após 13 anos de carreira profissional. Aos 29 anos ela ocupava o 63º lugar no ranking mundial e estava envolta a lesões no punho e no pé que a impediram de manter o seu desempenho. O ano de 2008 foi seu auge. Venceu o único título de Grand Slam, Roland Garros, ao superar a compatriota Jelena Jankovic em dois sets, e alcançou o topo do ranking mundial.

- Foi uma decisão difícil, mas há muito o que celebrar. Atingi altos com os quais eu nunca havia sonhado. Ganhei 15 títulos de WTA, disputei três finais de Grand Slams. Acho que foram grandes tempos para uma garota da Sérvia. Não posso mais jogar no mesmo nível que antes. É tempo de mudar - disse Ivanovic em um vídeo publicado em suas redes sociais.

A agora ex-tenista já era embaixadora do esporte pela Unicef. Recentemente passou a exercer a mesma função na Fundação Quercus Biasi, que ajuda crianças em extrema pobreza. Além disso, ela também vai estudar negócios da moda.

Após o comunicado de Ivanovic, grandes nomes do tênis prestaram homenagens nas redes sociais. A lenda alemã Boris Becker, ex-treinador do também sérvio Novak Djokovic, postou uma foto e escreveu que ainda "tem muita vida pela frente" na vida após a carreira como tenista. A dinamarquesa Caroline Wozniacki disse que vai sentir falta de Ivanovic no circuito, mas se mostrou entusiasmada com os novos desafios da amiga.

Em setembro, a sérvia havia anunciado uma pausa na carreira para tratar lesões logo após ser eliminada na estreia do Aberto dos Estados Unidos. Só voltaria em 2017. Além do punho, a tenista não havia se recuperado de um incômodo em um dos dedos do pé, quebrado no Aberto da Austrália, em janeiro. Seu último ano profissional foi ruim, sendo eliminada em três torneios seguidos, um deles a Olimpíada do Rio. O melhor resultado foi no WTA de São Petesburgo, quando perdeu para Roberta Vinci na semifinal. O melhor momento foi a vitória sobre Simona Halep, então número 3 do mundo, em Dubai.

Aos cinco anos, a pequena Ivanovic criou gosto pelo tênis vendo Monica Seles jogar pela televisão. Conquistou 15 títulos de simples, permaneceu no topo do ranking por 12 semanas e acumulou US$ 15,5 milhões (R$ 51 milhões). Além do desempenho nas quadras, chamou atenção pela beleza. É casada com o jogador de futebol Bastian Schweinsteiger, do Manchester United.

Ana Ivanovic

Idade: 29 anos

Nacionalidade: Belgrado, Sérvia

Altura: 1,84m

Peso: 69kg

Ranking da WTA: 63 (foi líder em 2008)

Profissional desde 2003

Grand Slam: campeã de Roland Garros em 2008

Torneio das Campeãs da WTA: campeã em 2010 e 2011