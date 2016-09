No filme, Amy interpreta uma linguista contratada pelo governo dos Estados Unidos para entrar em uma de 12 naves espaciais que chegaram à Terra.

Em 02 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Cinco vezes indicada ao Oscar, Amy Adams pode ficar mais perto de finalmente conquistar a estatueta ao aparecer em dois filmes que estão competindo no festival de Veneza deste ano, incluindo o thriller de ficção científica “A Chegada”, de Denis Villeneuve.

No filme, Amy interpreta uma linguista contratada pelo governo dos Estados Unidos para entrar em uma de 12 naves espaciais que chegaram à Terra. Sua missão: estabelecer contato com os alienígenas abordo, desenvolver uma língua comum e descobrir o motivo da visita. O filme, que também conta com os astros Forest Whitaker e Jeremy Renner, é um dos 20 longas dos EUA e internacionais na disputa pelo Leão de Ouro, que será entregue em 10 de setembro.

