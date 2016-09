“A Lei do Amor”, de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, é a próxima novela das nove da Globo/TV Liberal

Em 03 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

As águas de Paraty enlaçam o amor de Pedro (Chay Suede/ Reynaldo Gianecchini) e Helô (Isabelle Drummond/ Claudia Abreu) em “A Lei do Amor”, próxima novela das nove da Rede Globo/TV Liberal. Foi nesse mar que, durante a primeira viagem do casal, nos anos 1990, seus anzóis de pesca se enroscaram e se prenderam, formando um pequeno coração. Pedro escolheu uma das árvores de um píer para pendurá-lo, uma forma de eternizar aquele momento e o calor daquela paixão.

Vinte anos se passaram e as águas já não são mais as mesmas. Helô nunca conseguiu esquecer o único amor que tivera.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.