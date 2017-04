Após adotar Zulú como amigo de estimação, Camila Araújo não sabe mais viver sem seu grude e novo dono da casa

Em 30 de abril, 2017 - Troppo

Tudo em exagero não faz bem. É o que diz o famoso pensameto popular. Porém, outro provérbio fala que o amor não é apenas um sentimento, é acima de tudo uma ação. A poesia escrita faz pessoas sonharem e refletirem. Já a fisoterapeuta Camila Araújo, 26 anos, foi além e trouxe a beleza das palavras para a vida real. Vida essa que a presenteou com um amigo para todas as horas, o shitzu Zulú, de dois anos, adotado em um gesto de amor, para ela exagerado, mesmo com pouco tempo de convivência, mas considerada muito intensa.

Ao adotar Zulú, Camila conseguiu trazer mais alegria para casa e não larga o novo integrante de jeito nenhum. “Trato ele como um filho mesmo. Quem não tem um animalzinho de estimação não faz ideia do amor que eles são capazes de dar.