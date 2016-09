Documentário tem sessão neste domingo, no Líbero

Por: Redação ORM News com informações do Guiart

Em 07 de setembro, 2016 - 19h12 - Cinema

O Cine Líbero Luxardo vai exibir o documentário musical Amor & Brega, neste domingo. O filme conta a história da musica brega através do radialista Vavá, que corre o risco de perder seu programa de rádio, depois que a emissora foi vendida para um grupo religioso.

O longa tem participações de músicos como Falcão, Bartô Galeno, Perla, Anormal do Brega, Piauí, Paulo Soriano, entre outros.

“O Mundo Brega é fascinante. Eu não tinha a menor ideia disso até iniciar o projeto, que começou em uma viagem ao Amazonas com meu amigo e cineasta Rubens Shinkai e algumas brincadeiras musicais que fizemos em um vilarejo chamado Jaquelândia. Depois o projeto foi desenvolvido pelo Pablo Duque, meu filho, que é músico e fez a inscrição no FAC. Inicialmente pensávamos em uma série para televisão, proposta ainda não descartada em uma segunda etapa”, comenta o diretor Ronaldo Duque.

Ronaldo é jornalista, produtor e diretor de cinema e televisão dirigiu, escreveu e produziu dezenas de documentários, comerciais e programas de TV. Ele já foi laureado em premiações como Vladimir Herzog, Festival del Cinema Latino Americano, Festival de Gramado, entre outros.

O documentário “Amor & Brega” vai ser exibido no Líbero, no próximo domingo, às 15h. Após a exibição, um debate será promovido pelos organizadores do evento. A entrada é franca.

Serviço- 'Amor e Brega', de Ronaldo Duque, neste domingo (11), às 15h, no Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, 650). Contato: (91) 3202-4321. Entrada gratuita