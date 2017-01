Especialista em sexo casual dá dicas de como curtir a estação mais quente do ano de forma ousada e despretensiosa, sem se preocupar com cobranças

08 de janeiro, 2017

O verão chegou e com ele a oportunidade de vivenciar novas experiências aumentam. Com as altas temperaturas, praias e clubes lotam de solteiros à procura de curtir as férias. O clima quente e a sensação de liberdade favorecem o aumento do desejo sexual e homens e mulheres saem em busca de parceiros para curtir o momento quente. O sexo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é um dos quatros pilares importantes para a qualidade de vida do ser humano, que o faz como forma de sentir-se bem e para o fim de estresse.