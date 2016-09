ROMANTISMO: Será o resgate do folhetim clássico, de casal que se revê 20 anos após separado

Em 05 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Acostumado aos personagens viris e sedutores das novelas, José Mayer faz todo mundo rir no estúdio após ouvir a orientação da diretora Natalia Grimberg para segurar com mais firmeza o braço de Claudia Abreu durante o ensaio de uma cena de embate.

- Você quer mais pegada? - pergunta ele.

Em “A lei do amor”, trama que substitui “Velho Chico” a partir do dia 3 de outubro, Mayer afirma que passará longe do tipo que o marcou na TV. Ele será o grande vilão da novela escrita por Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, que marca a estreia da dupla de autores no horário das 21h.