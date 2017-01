Zagueiro Neto ainda levantará a taça de campeão da Sul-americana

Por: Banda B

Em 19 de janeiro, 2017 - 15h26 - Futebol

A Chapecoense fará sua primeira partida após o trágico acidente em novembro do ano passado contra o Palmeiras, no próximo sábado (21). De acordo com informações do UOL, o amistoso terá muitas homenagens para as vítimas e também a presença dos três jogadores sobreviventes: Neto, Alan Ruschel e Follmann.

Dos três atletas, Follmann segue internado em Chapecó e será liberado para ir à Arena Condá. Depois, ele retorna para o hospital e receberá alta definitiva na próxima terça-feira (24). Ainda se recuperando, o goleiro deverá entrar em campo na cadeira de rodas e existe a possibilidade de ser conduzido pelo ex-goleiro e ídolo da Chapecoense, Nivaldo.

Entre as homenagens antes da partida, a Chapecoense receberá o troféu de campeão da Copa Sul-Americana depois do pedido do Atlético Nacional e o responsável por levantar o troféu será justamente o zagueiro Neto, escolhido como capitão da Chape.

Além disso, torcedores poderão entrar no estádio com camisas de todos os times, não apenas da Chapeconese e Palmeiras. O Amistoso da Solidariedade acontecerá no sábado (21), às 16h30, na Arena Condá.