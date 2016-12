Fabio Lage diz que homem morreu de overdose. Ele também indicou à polícia onde enterrou a cabeça da vítima.

Em 28 de dezembro, 2016 - 01h30 - Polícia

A equipe da Divisão de Homicídios, da Polícia Civil do Pará, apresentou, na manhã de ontem, o técnico em informática Fabio Augusto Ribeiro Lage, 36 anos, principal suspeito pelo esquartejamento do enfermeiro Bruno Souza, que teve fragmentos do corpo encontrados na tarde de anteontem em três pontos diferentes. Fabio nega a participação no homicídio, mas falou sobre a participação na ocultação do cadáver. A polícia segue com as investigações para saber se tem mais pessoas envolvidas.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.