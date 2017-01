'Qual é a armação agora?', desconfia a presidente da Arraial Pescados

Por: GShow

Em 06 de janeiro, 2017 - 20h10 - Novelas

Não é de hoje que a gravidez está mexendo com Carol (Maria Joana) e a tornando mais sensível. A advogada vai atrás de Alice (Giovanna Antonelli) para um papo que deixa a presidente da Arraial Pescados bastante encucada. "Vim dizer que, apesar de tudo o que já disse e fiz, eu queria muito que vocês ficassem juntos", diz a filha de Ana Clara (Silvia Bandeira), se referindo ao romance da rival com Mario (Bruno Gagliasso). Parece que aquela mulher que só queria se dar bem está cada vez mais distante, não é mesmo?

Alice fica cho-ca-da com o pedido de Carol e desconfia: "Qual é a armação agora?". A gestante vem com um papo mais estranho ainda: "Se eu não conseguir me salvar nessa história, quero que pelo menos você e o Mario se salvem. Que vocês vivam o amor de vocês, se casem, sejam felizes". Mas César (Rafael Cardoso) chega e interrompe a conversa quase sincera das duas.

Será que ele ouviu alguma coisa? Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente neste sábado, 7/1.