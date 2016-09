Botafogo-PB apresentou 'flagrantes' em contratações do clube potiguar. Leão protocolará ação sozinho até esta quinta-feira (22)

Por: Redação ORM News

Em 21 de setembro, 2016 - 15h07 - Série C

A tentativa de Remo e América de Natal em provar uma irregularidade no contrato do volante Sapé, do Botafogo da Paraíba, ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (21). A consequência foi uma revisão do caso por parte do América de Natal, que cogita a possibilidade de desistir da ação, deixando o Remo sozinho na responsabilidade de dar início ao processo junto à Procuradoria Geral do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

O motivo para o 'freio' do Mecão foi que o Botafogo da Paraíba descobriu que o clube potiguar fez as contratações dos atacantes Junior Caaporã e Lúcio Curió junto ao CSP (Centro Sportivo Paraibano) também sob assinatura por procuração de Jozivaldo Alves. Desta forma, o América estaria repetindo o que aponta como ilegal na contratação do volante Sapé por parte do Botafogo da Paraíba.

A irregularidade que Remo e - até então, o próprio América de Natal - apontava no Belo (PB) era justamente a de ter contratado um jogador com base em um documento assinado por Jozivaldo Alves, que não é diretor credenciado na CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A procuração foi necessária porque o então presidente do CSP, Josivaldo Severino Gomes, estava em processo de cassação do mandato.

O presidente do Remo, André Cavalcante, comentou o caso e confirmou que, independente disso, o Leão vai ajuizar a ação sozinho. 'A gente vai dar entrada nas ações agora. Ontem fehcei com o escritório do Mário Bitencourt e eu não tenho commo ficar neste processo porque tenho que voltar a Belém para tratar das outras coisas do clube. A gente acredita que hoje ou, no mais tardar, amanhã a vai dar entrada pra conseguir dar entrada no processo para seguir no campeonato', falou.

Em relação à atitude do departamento jurídico do América de Natal, o mandatário remista declarou: 'O que acontece é que o Remo vai seguir um caminho e o que América vai seguir por outro, porque há situações diferentes para ambos'.