Maior evendo do gênero da região Norte, a 10ª edição do Amazônia Fashion Week será lançada hoje nos jardins do Museu do Estado do Pará

Em 30 de agosto, 2016 - 06h00 - Magazine

Vito Gemaque

Da Redação

As características particulares da moda amazônica, que tem como diferencial a utilização de materiais, texturas e conceitos originais da região, poderão ser vistos hoje no lançamento da X Amazônia Fashion Week (AFW). Ao longo dos anos, o evento tenta fortalecer a moda do Pará dentro e fora do Brasil, ao criar uma identidade regional. A cultura paraense encontra eco nas criações de estilistas e designers ressaltando as riquezas da terra. O lançamento do evento hoje será feito nos jardins do Museu do Estado do Pará (MEP), às 18h. Neste ano, a mais importante semana de moda do Norte do país tem como tema “Identidades Brasileiras na Moda”. O evento, que conta com desfiles e exposições, funciona como uma prévia do que será apresentado no AFW em novembro.