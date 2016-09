A atriz confirmou a novidade a revista 'Us Weekly'

Por: Ego

Em 13 de setembro, 2016 - 08h30 - Celebridades

Amanda Seyfried está noiva de Thomas Sadoski após apenas seis meses de namoro. O casal, que foi flagrado junto pela primeira vez em março, confirmou a novidade a revista "Us Weekly" na segunda-feira, 12. Uma fonte contou a publicação que "Tommy e Amanda ficaram noivos recentemente e dividiram a feliz notícia com a família e amigos mais próximos". Os dois se conheceram durante as filmagens de "The Way Get By Together", em 2015. Depois, voltaram a atuar em "The Last Word".