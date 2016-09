A atração mostra trechos da aventura do casal por Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador e Brasil

Por: Extra

Em 11 de setembro, 2016 - 09h03 - Celebridades

Com uma vista privilegiada para o Cristo Redentor e para a Praia de Copacabana, Amanda Richter se sente em casa. Recém-chegada de uma viagem de seis meses pela América do Sul, depois de 20 mil quilômetros percorridos, a catarinense volta a morar no Rio. A Cidade Maravilhosa é seu lar há oitos anos, parte deles com o apresentador Max Fercondini, seu namorado e parceiro no quadro “América do Sul sobre rodas”. A atração mostra trechos da aventura do casal por Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador e Brasil e vai ao ar aos sábados de manhã no programa “Como será?”.

— A gente passou por seis países num motorhome. Vivemos seis anos em seis meses. Numa viagem assim, é tudo mais forte, temos que prestar atenção aos detalhes. Houve muito perrengue, mas várias emoções também: noites no deserto, em postos de gasolina escuros, e vistas paradisíacas — frisa Amanda, de 26 anos, que posa para este ensaio de moda vestindo branco e cores claras.

A vida da atriz é colorida. E a intensidade é tanta que as emoções ficam à flor da pele. Na viagem, frio, calor, altitude e até um bloqueio na estrada fizeram parte da rotina do casal, também responsável pelas fotografias, edições e cronograma do roteiro.

— Quando estávamos chegando ao Equador, fomos barrados no país. O motorhome tinha mais de R$ 300 mil em multas porque o antigo dono, numa viagem até o Alasca, ficou além do tempo permitido no país. Dormimos por quatro dias no Complexo Fronteiriço. Eu achei que nunca mais ia conseguir sair dali! — diverte-se, depois de passado o sufoco.

Ainda no Equador, ela passou por outro momento de tensão: um terremoto significativo.

— Foi um estranhamento muito grande. A gente estava a 600km do epicentro, e o carro começou a tremer. Eu achava que tinha alguém chacoalhando o motorhome. Senti o chão tremendo. Foram alguns segundos com essa sensação, mas não passou de um susto.

Apesar das adversidades, nada tira a vontade de Amanda em seguir desbravando as fronteiras físicas ou pessoais. A atriz deu adeus aos pais logo cedo, aos 15 anos, idade em que saiu de Joinville para modelar em outros estados e até do outro lado do mundo, na Ásia. Seu próximo desafio é resumir sua última saga num livro que vai contar e mostrar detalhes dos últimos caminhos percorridos.

— Abrimos o projeto na internet e vamos começar a escrever. A entrega é em janeiro — adianta ela, amparada pelo namorido.

É com Fercondini, aliás, que Amanda divide não só os projetos de trabalho, mas os planos de futuro. Recentemente questionada por Fátima Bernardes, ao vivo, sobre quando será o casamento com o parceiro, a atriz ri da situação e afirma que o “sim” está mais breve do que antes, mas deve vir depois do trabalho:

— Ele foi praticamente encostado na parede, né (risos)? A repercussão foi engraçada. O casamento vai acontecer, mas agora a gente não tem tempo de parar e organizar uma cerimônia. É muito trabalho para nós dois e eu teria que me dedicar. Não é o momento de parar.