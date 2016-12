UFC 207: “Está brincando com a pessoa errada”, diz adversária a Ronda. “Sei que vou pará-la.”

Por: Rio de Janeiro (RJ) Lancepress!

Em 30 de dezembro, 2016 - 06h00 - Esporte

A poucas horas de defender o cinturão peso galo feminino do UFC, Amanda Nunes comentou o “sumiço” de Ronda Rousey perante a imprensa. A brasileira atendeu membros da imprensa antes do UFC 207, que acontece hoje, em Las Vegas (EUA), e falou sobre a postura da rival.

Ignorando o trabalho de membros da imprensa que trabalham na cobertura do UFC 207, Ronda solicitou e conseguiu evitar compromissos que envolvem o atendimento à imprensa antes da disputa de cinturão de hoje à noite. Amanda comentou a postura da rival e deixou seu recado.

“Não sei o que há de errado com essa essa garota. Serei honesta com você. Se ela quiser fazer esse jogo, ela está brincando com a pessoa errada.