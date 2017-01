pronta para desfilar no carnaval, ex-bbb diz não se incomodar com cliques indiscretos

Em 17 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gata do Dia

A ex-BBB Amanda Djehdian já é veterana no carnaval. Pelo segundo ano como musa das escolas Imperatriz Leopoldinense, no Rio, e Gaviões da Fiel, em São Paulo, a ex-BBB chega na avenida, em 2017, com o corpo mais bem definido. “Agora, já entro na avenida mais relaxada. Mas o nervosismo sempre existe, porque é uma responsabilidade que você assume com a escola para que tudo dê certo. Em São Paulo, acontece um desfile mais técnico e preocupado em fazer tudo direitinho”, diz Amanda. “Já no Rio você vê uma intensidade mais emocionada. São sensações igualmente incríveis”, diz ela.

