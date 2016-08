Atriz relembra sucesso da personagem com o público, comemora retorno em 'Pro Dia Nascer Feliz'

Por: Gshow

Em 27 de agosto, 2016 - 08h59 - Novelas

Há pouco mais de um mês, os fãs de Malhação foram às lágrimas. Em Seu Lugar no Mundo, um acidente tirou a vida de Filipe e deixou Nanda desolada. Mas, no capítulo da última sexta-feira, 26/8, eles tiveram um alento: ela voltou em Pro Dia Nascer Feliz. Amanda de Godoi encara, agora, o desafio de reconstruir a história da personagem, uma das mais queridas da trama teen.

"Eu fiquei muito sentida com a história da Nanda, me tocou de uma maneira muito profunda. Fez eu questionar algumas coisas da minha vida pessoal. Foi legal esse amadurecimento pessoal que o nosso profissional permite. É o que o Francisco fala: 'Nossa profissão permite que a gente questione coisas que ainda nem aconteceram'. Nesse caso, a morte de alguém que a gente gosta muito. Isso mexeu muito comigo. Deu um frio na barriga de continuar a veracidade das cenas. Sou encantada pela Nanda e por como ela está caminhando pra tentar viver", conta Amanda, durante um papo com o Gshow no intervalo das gravações.

A relação com a personagem é intensa. A atriz confessa que ainda se emociona com cada cena de Nanda: "Ela vive em mim há um ano, eu a sinto à flor da pele. Leio os textos e já começo a chorar. É engraçado, porque depois das cenas que eu chorei no fim da novela, o Jacobina já escreve 'Nanda chorando de soluçar'. Mas eu juro que não fico preocupada, fiquei assustada no início, mas já é uma coisa tão presente em mim".

Nova fase

Sobre a nova fase da personagem, Amanda explica que será um momento de muitas mudanças: "É uma emoção diferente do fim da outra temporada. Lá ela estava completamente sem rumo, sem nada, sem perspectiva de vida (...) Aos pouquinhos ela vai vivendo. Tem essa carga emocional forte, sim, mas é de um jeito dela. Ela não quer mais expor, tá vivendo aquilo dentro dela. Está começando a aceitar e a viver. Não tá vendo uma luz no fim do túnel, mas está caminhando em busca dela". E, se depender da torcida da atriz, a personagem será muito feliz! "Ela é muito linda, tem muita vida, é muito forte. Merece ser feliz! Se engana quem acha que a vida acaba, porque ela tá rezando muito, pedindo forças mesmo. Com o tempo a dor vira lembrança e todo mundo merece ser feliz".

Repercussão

"O retorno que eu tive do público foi muito grande, muito maior do que eu imaginava. Eu não esperava que fosse tanto. Acreditava que as pessoas iam se comover, mas não na proporção que foi", conta. Amanda garante que ainda não está acostumada com o carinho, mas comemora a torcida: "Eu juro que fico impressionada, mas é muito legal saber que a receptividade da galera permanece. As pessoas estão torcendo pela Nanda".