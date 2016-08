Pesquisa: Violência atingiu 105,2 mil estudantes do 9º ano em 2015, aponta o IBGE

Por: Rio de Janeiro: Agência Estado

Em 27 de agosto, 2016

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), feita com alunos do 9º ano de escolas públicas e privadas, mostra que 4% dos jovens, ou 105,2 mil alunos, foram vítimas de abuso sexual pelo menos uma vez. Entre os meninos, 3,7% relataram o problema; e entre as meninas 4,3%. Os casos são muito mais frequentes nas escolas públicas (4,4%) do que particulares (2,2%). A maior parte (26,6%) disse ter sido abusada por namorados ou namoradas e por amigos (21,8%).

A terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense) foi realizada em todo País entre abril e setembro de 2015, com 102.301 alunos do 9º ano do ensino fundamental, de um universo de 2,630 milhões de estudantes desta série.