Independência - Desfile em alusão à Semana da Pátria reúne estudantes de 15 escolas do bairro

Em 02 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Mais de três mil alunos dos ensinos fundamental e médio de 15 escolas públicas e particulares foram às ruas do bairro da Cremação, em Belém, desfilar em alusão à Semana da Pátria, na manhã de ontem. Os destaques foram as bandas marciais, estudantes caracterizados de personagens históricos e a animação do público. As calçadas das vias do bairro ficaram lotadas de moradores e familiares que olhavam atentos a marcha dos estudantes que relembrava a história da Independência do Brasil, ocorrida no dia 7 de setembro de 1822.