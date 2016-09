Transporte e hospedagem podem trazer impactos para o Círio

Por: O Liberal

Em 15 de setembro, 2016 - 07h27 - Pará

O Círio 2016 será bem mais caro que o do ano passado. E uma grande contribuição para o aumento das despesas dos romeiros e turistas será os custos dos transportes e da hospedagem. “Os transportes, em sua maioria, estão mais caros em relação ao Círio do ano passado e em percentuais que, em alguns casos, superam a inflação estimada em 9,50% para os últimos 12 meses. A hospedagem também está mais cara”, diz o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) do Pará.

Para o Círio deste ano, e dependendo do meio de transporte utilizado e do local da hospedagem, o gasto de cada romeiro ou turista pode ficar bastante elevado - sem contar com os preços de alimentação e outras despesas, como artesanato e os deslocamentos na capital, acrescentou Sena. As análises feitas pelo Dieese mostram que o Círio vai ocorrer em um cenário de imensa dificuldade na economia com queda de crescimento, alta de juros e de inflação, queda no emprego e também na renda. “Essa situação, de alguma maneira, deverá trazer reflexos na mobilização de turistas e romeiros para a grande festa”, alerta.

Os estudos conjuntos realizados pelo Dieese e Secretaria de Estado de Turismo (Setur) sobre as participações de turistas no Círio 2016 estimam queda de cerca de 3% no número de participantes. Mesmo assim, cerca de 80 mil turistas deverão vir a Belém para o Círio. Sobre os custos de transportes e hospedagens de romeiros e turistas para o Círio, os aumentos não foram lineares, mas estão, em muitos casos, em percentuais acima da inflação estimada em torno de 9,50% para os últimos 12 meses. Os meios de transportes mais utilizados por turistas e romeiros para virem a Belém para o Círio são aéreo, rodoviário e marítimo/fluvial e todos estão bem mais caros em relação ao Círio do ano passado.

O transporte aéreo, por exemplo, continua apresentando variações expressivas e altas acima da inflação nos últimos 12 meses, principalmente no que diz respeito às varias formas de tarifas praticadas hoje pelas companhias aéreas (tarifa promocional, tarifa flexível, tarifa programada e as tarifas top). As diferenças de preços entre a mais barata e a mais cara chega, em alguns casos, a mais de 100% dependendo da companhia aérea, do local de origem e do horário e data do voo, informa Sena.

O transporte rodoviário de passageiros também está mais caro em relação ao Círio de 2015. O transporte interestadual de passageiros (ônibus) teve aumento de 9,04% - o reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) no dia 1º de julho deste ano. Já o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros também está mais caro em 17,11 % em relação ao Círio do ano passado - o aumento foi autorizado pela Arcon no final de novembro de 2015.

Segundo pesquisas do Dieese e Setur, o transporte aéreo é um dos principais meios de transportes utilizados para a vinda de romeiros e turistas a Belém para o Círio. Pesquisas junto às duas maiores empresas que voam para Belém, feita nos dias 12 e 13 de setembro, para voos com chegada a Belém em 5 de outubro (quarta-feira do Círio), mostram que o custo do transporte aéreo para os turistas e romeiros participarem do Círio de Nazaré/2016 na capital paraense continua elevado, principalmente em virtude do esgotamento das chamadas tarifas promocionais.