As docerias da vila serão o atrativo principal

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 18 de fevereiro, 2017 - 19h39 - Pará

Alter-do-Chão passará a ter em seu "cardápio" de atrações turísticas um Polo gastronômico. O projeto de construção está em andamento, sob a coordenação e supervisão da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Na sede do Sebrae, em Santarém, foi apresentado o diagnóstico do projeto de criação do Polo. Participaram Olavo das Neves, presidente da Codec e Michel Martins, gerente do Sebrae; além de representantes do ramo da hotelaria, empresários, vereadores, secretários municipais e o prefeito de Santarém.

O segmento piloto do projeto são as doceiras da vila de Alter-do-Chão. Há décadas, elas produzem doces de diversos sabores e com receitas originais que atraem o apetite de milhares de turistas e visitantes durante todo o ano.

Distante 33 quilômetros de Santarém, Alter-do-Chão é conhecida mundialmente pela beleza de suas praias e pela realização da festa do Sairé durante o mês de setembro. O doce regional produzido na vila passará a incluir esse rol de atrativos.