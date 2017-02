PARAÍSO: Canal inclui os encantos da praia em Santarém entre os destinos dos sonhos

Em 20 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

As belezas naturais e culturais do Pará foram mais uma vez destaque na imprensa internacional. Na última semana o canal de televisão francês TF1 mostrou no telejornal local os encantos da praia de Alter-do-Chão, em Santarém, no oeste paraense.

A matéria faz parte de uma série especial sobre turismo que revela os melhores lugares do mundo para se visitar nas férias, intitulada “Os destinos dos sonhos”, que já passou por lugares como Sicília (Itália), Nova Caledônia (Oceania) e Ilhas Rodrigues (Oceano Índico).