Mais de 220 mil folhas foram devolvidas no pará em 2016. Número é o maior do estado desde 1991.

Em 26 de dezembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Entre janeiro e novembro deste ano a porcentagem de cheques devolvidos por insuficiência de fundos no Pará bateu recorde histórico: 6,53%. Em números absolutos, são quase 225 mil folhas devolvidas, do total de 3,5 milhões de cheques compensados no mesmo período. É o maior índice de devoluções para os onze primeiros meses do ano no Estado desde 1991, segundo o Indicador Serasa Experian de Cheques Sem Fundos, divulgado ontem.

