As informações são da Agência Ansa.

Por: Agência Brasil

Em 28 de agosto, 2016 - 15h13 - Mundo

Três alpinistas suíços morreram após uma queda durante uma escalada no Monte Rosa, na Itália, neste domingo (28). Segundo informações da Agência Ansa, eles caíram em uma fenda de 800 metros durante a escalada e outros três membros do grupo conseguiram sobreviver. As informações são da Agência Ansa.

O Monte Rosa faz parte dos Alpes Apeninos na fronteira entre a Itália e a Suíça e é muito frequentado por aventureiros nesta época do ano. Os sobreviventes foram levados para a cidade de Mantova, mas não apresentam ferimentos graves. Já os corpos das vítimas serão resgatados apenas quando houver segurança para as equipes de resgate.