Nesta quinta-feira (19), músicos prometem agitar o público com muita música paraense

Por: Redação ORM News

Em 17 de janeiro, 2017 - 20h51 - Shows

Na noite desta quinta-feira, 19, a partir das 22h, o músico Allan Carvalho volta ao palco da Casa do Fauno trazendo como convidado o cantor e compositor Lúcio Mouzinho. A apresentação também conta participação do percussionista Douglas Dias. No show, Lúcio e Allan apresentarão canções do repertório autoral de ambos, além de composições de outros artistas paraenses.

Allan Carvalho é músico, compositor e intérprete. Iniciou sua carreira musical tocando em grupos parafolclóricos em Belém e, desde então, tem composto canções em parceria com vários artistas da terra. Lançou no ano passado o disco “Oura”, cujo show foi apresentado em setembro, na Casa do Fauno. Em novembro ele esteve de volta ao espaço, ao lado de Ronaldo Silva, apresentando o show “Mambo do Mocambo”.

O músico Lúcio Mouzinho iniciou a carreira em 1983, com a participação no Festival de Música da Escola Salesiana do Trabalho, no qual levou o 1° lugar com a canção "Canta" de autoria do compositor Paulo Berredo. A partir daí, Lúcio realizou diversos trabalhos musicais, participando de mostras de música pela capital do Pará e pelo interior do estado. Lúcio participa até hoje de festivais de música regionais e nacionais, obtendo várias premiações como melhor intérprete. Ele também participou também da banda "Arraial do Labioso", além de gravar vários CDs e LPs.

Serviço

19/01 - 22h

Allan Carvalho e Lúcio Mouzinho na Casa do Fauno

Rua Aristides Lobo, 1061, entre Benjamin Constant e Rui Barbosa – Reduto