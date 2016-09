Jovem Aline Franco conquista o título do concurso de beleza realizado pelas ORM

Por: O Liberal

Em 10 de setembro, 2016 - 11h10 - Belém

A estudante Aline Franco, de 18 anos, foi eleita a “Garota Verão 2016”. O concurso, um dos mais tradicionais de beleza do Estado do Pará, ocorreu na noite de quinta-feira, 8, na sede campestre da Assembleia Paraense, em Belém. O concurso é uma promoção das Organizações Romulo Maiorana (ORM), coordenada pelo colunista social Adenirson Lage e a professora de dança Clara Pinto.

A disputa foi acirrada e a escolha dos jurados criteriosa. No fim, a eleita foi a representante da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas do Estado (ASTCEMP). Aline Franco é modelo e há quatro anos disputa títulos de beleza. No entanto, ela afirma que o “Garota Verão” foi o maior concurso que disputou e ela acredita que esta será uma nova etapa em sua carreira. “O que eu posso dizer é que este é um sonho realizado. Eu já participo há muito tempo de concurso de beleza, mas, com certeza, este é um titulo muito especial. O maior que já recebi. Me sinto realizada”, afirma a jovem. Além do título, a jovem foi premiada com um motocicleta.

O segundo lugar ficou com a jovem Luciana de Fátima Ruiz, do Cassazum, e o terceiro com a jovem Carolina Medeiros da Silva e Souza, do Grêmio Recreativo Literário Português. Ao todo, 20 jovens disputaram o titulo de a mais bela do verão paraense. As candidatas fizeram uma apresentação de dança, desfilaram em conjunto e também individualmente sob os olhares atentos dos jurados e do público, que lotou a sede da Assembleia Paraense.

A Rainha das Rainhas do Carnaval 2016, Tereza Haianne Araújo, foi uma das juradas. Ela afirma que um dos critérios usados, além da beleza, foi a segurança que a candidata teve durante o concurso. A desenvoltura das jovens foi um requisito fundamental. “O desembaraço, confiança e simpatia são importantes para uma candidata ao título de beleza”, explica.

Daniela Alencar Soares, de 18 anos, eleita a Garota Verão 2015, representando o Grêmio Literário Português, entregou a faixa a vencedora. “O concurso abriu muitas portas para mim. Foi o primeiro que participei e venci. Logo depois, eu recebi convites para trabalhar como modelo e para disputar outros concursos. Pessoalmente, o concurso me proporcionou autoconfiança”, revela.

As candidatas representaram clubes sociais do Estado durante a disputa. O diretor de Marketing das ORM, Guarany Júnior, afirma que o evento se consagrou por mais um ano com muito sucesso. “O ‘Garota Verão’ é um evento de família. Mais uma vez lotado com todos os clubes prestigiando. Este ano com um corpo de jurados diferenciado e com critérios mais rigorosos na escolha. Esta aí o sucesso, porque o Garota Verão é único. As ORM agradecem a participação dos patrocinadores e apoiadores”, diz.

O concurso “Garota Verão” é um dos mais tradicionais concursos de beleza do Estado. Começou em 1958 como Miss Veraneio, por iniciativa do colunista social Pierre Beltrand. Nos anos 70, já como Miss Verão, passou a ser coordenado pelo colunista Isaac Soares e, em 1996, o colunista social Adenirson Lage assumiu o concurso, sob um novo formato, que é usado até hoje para eleger a “Garota Verão”. “O sentimento é de satisfação de mais um ano do concurso ter sido realizado com sucesso e por ver o grande interesse dos clubes em participar. É um sonho para muitas candidatas de participar e de um dia chegar até o Rainha das Rainhas”, diz Lage.

O concurso deste ano contou com o apoio das seguintes empresas: Academia Greco Forma, Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), Empório Bijouterias, Fábio Pina Estúdio Fotográfico e Mundo Verde.