Especialista em emagrecimento destaca sete opções inesperadas para ajudar a perder a barriga

Em 11 de setembro, 2016 - 06h00 - Mulher

Se o objetivo é emagrecer, contar calorias e passar fome não é o caminho. É o que explica Rodrigo Polesso, especialista em Nutrição Otimizada para Saúde e Bem-Estar pela Universidade Estadual de San Diego, Califórnia. Segundo o especialista, é preciso combater os mitos amplamente difundidos de que contar calorias e consumir alimentos industrializados que se dizem saudáveis ajuda a emagrecer. “Para ter uma vida saudável e magra, é preciso consumir alimentos verdadeiros, ou seja, alimentos que estão alinhados com o funcionamento normal dos hormônios do corpo e do seu metabolismo, além de cortar carboidratos refinados e processados”, resume Polesso.

Segundo o profissional, o grande segredo do emagrecimento está no consumo de alimentos capazes de promover a retomada do funcionamento normal metabólico e hormonal do corpo, com destaque para o restabelecimento do funcionamento correto da insulina.