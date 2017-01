Junto com Ralf, Damasceno e a polícia, a morena tenta encontrar pistas sobre o amado

Por: GShow

Em 16 de janeiro, 2017 - 08h05 - Novelas

As buscas por Mario (Bruno Gagliasso) acabam de ganhar um reforço de peso. Alice (Giovanna Antonelli), Damasceno (Emilio Orciollo Netto) e Ralf (Henri Castelli) encontram policiais na Bahia e iniciam na mata a procura pelo motociclista que desapareceu após pular de um penhasco. "Onde é que você tá, meu amor? Onde você tá?!", se pergunta aflita a Sargento Sardinha.

Com seu faro de detetive, Dama até encontra uma pista: um anel que Alice deu a Mario quando ele começou a pilotar sua motocicleta. "Você hoje vai botar de novo o anel no dedo do Mario. Pra proteger ele", consola o italiano.

O grupo segue investigando pelo matagal até que chega ao fim da linha: o penhasco. É aí que Alice se dá conta de que o amor de sua vida saltou e se desespera.

Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta segunda-feira (16)!