Amigos lembram coisas da infância e arriscam pensar como estarão depois de anos

Por: GShow

Em 31 de agosto, 2016 - 23h15 - Novelas

Melhores amigos desde a infância, Mario (Bruno Gagliasso) já está morrendo de saudade de Alice (Giovanna Antonelli), que está prestes a embarcar para o Japão, onde fará uma pós-graduação por dois anos. Apesar do beijo que rolou entre os dois e do fora que a morena deu no rapaz, parece que tudo está como antes.

Enquanto ainda estão ambos em solo brasileiro, a dupla pega o rumo de São Paulo para uma tarde de diversão e compras, afinal pode ser o último momento que os dois terão juntos por um bom tempo. Durante o passeio, eles acabam relembrando alguns momentos do passado e também imaginando como será a vida deles no futuro próximo, mais precisamente quando Alice terminar o curso e voltar para casa.

"Quem sabe eu não vou ter uma baita surpresa? Encontrar você casado, com uma mulher que tenha conseguido assentar o teu facho? Já pensou, você pai de dois filhos, o terceiro a caminho, quando eu voltar?", Alice tenta adivinhar.

Mario já fica nervoso só de imaginar e vai logo mudando de assunto. Fique ligado em Sol Nascente. Esta cena está prevista para ir ao ar nesta sexta-feira, 2/9.