Filha de Tanaka quer descobrir se vilão teve culpa no caso

Por: Gshow

Em 27 de dezembro, 2016 - 22h05 - Novelas

Alice (Giovanna Antonelli) comprou a ideia de Mario (Bruno Gagliasso) e decidiu se reaproximar de César (Rafael Cardoso). A primeira chance é na ceia de Natal na sua casa. Para saber se o ex-namorado realmente tem alguma coisa a ver com a explosão das traineiras da Arraial Pescados, ela finge estar interessada na vida do neto de Dona Sinhá (Laura Cardoso).

Esperta, a filha de Tanaka (Luis Melo) deixa escapar durante um papo com o executivo da empresa que não vê nenhuma chance de reatar o romance com Mario: "Nós chegamos a tentar voltar, mas a gente briga demais. E não sei até onde eu conseguiria levar uma relação assim". Ela aproveita a brecha para falar sobre Paula (Anna Lima) e deixa o ex-namorado desconcertado ao perguntar se ele pensa em se casar com a vendedora.

Determinada a arrancar alguma informação de César, a morena dá uma volta para entrar no assunto do acidente: "Por falar em ficar de olho, o que você tá achando da investigação que o Dama (Emilio Orciollo Netto) tá fazendo da explosão das traineiras? Acha que ele é um bom detetive mesmo?".

Será que César vai morder a isca e deixar escapar alguma coisa? Acompanhe a cena, que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta quarta-feira (28).