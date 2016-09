Ao deixar César na pousada, a filha de Tanaka se surpreende com a presença da moça em Arraial

Em 17 de setembro, 2016 - 10h38 - Novelas

Após jantarem no Rota 94, Alice (Giovanna Antonelli) vai deixar César (Rafael Cardoso) na pousada. Ao chegarem de carro, os dois conversam um pouco e, quando vão se despedir, Carolina (Maria Joana) aparece. Atirada, ela se debruça na janela pelo lado do namorado de Alice e cumprimenta o rapaz cheia de intimidade. Com a filha de Tanaka (Luis Melo), no entanto, a conversa não é tão amigável.

Irônica, a moça pergunta se ela não é a "enteada de sêo Tanaka". Alice corrige e diz que é filha do japonês. Ela se surpreende com a presença de Carol em Arraial após tanto tempo fora e dá as boas vindas. "Obrigada, Alice. Adorei te ver assim tão bem. O tempo não passa pra você! Bom, dá licença. Mil perdões pela confusão que fiz com o carro e interromper o namoro de vocês", responde ela, dissimulada.

Será que as duas vão se desentender? Acompanhe em Sol Nascente neste sábado (17).