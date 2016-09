Apesar da decepção, ele não desiste de seu sentimento

Por: GShow

Em 11 de setembro, 2016 - 14h05 - Novelas

Mario (Bruno Gagliasso) decidiu declarar seu amor por Alice (Giovanna Antonelli) e acabou com a angústia que o afligiu durante os dois anos que ela ficou no Japão. Mas as coisas não saíram bem como ele imaginava e, ao que tudo indica, não vai ser fácil conquistar a melhor amiga.

Ao ouvir a declaração, ela joga um balde de água fria no motociclista: "Tô apaixonada pelo César (Rafael Cardoso). E por mais que você ocupe, poxa, um lugar muito especial na minha vida... não posso negar o que sinto".

Mesmo com o coração partido, Mario afirma que não vai desistir de seu sentimento: "Eu vou respeitar a tua escolha. E você vai ter que respeitar a minha, Alice", impõe ele.

Fique ligado em Sol Nascente! A cena está prevista para ir ao ar nesta segunda-feira, 12/9.