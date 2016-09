Sem ter se despedido, Mario liga para a melhor amiga do outro lado do mundo

Por: GShow

Em 05 de setembro, 2016 - 08h35 - Novelas

Foram muitas e cansativas horas de viagem até o Japão, e os dias que antecederam a mudança de país foram bastante agitados: coisas a resolver, briga com Mario (Bruno Gagliasso) e despedidas da família e amigos de Arraial do Sol Nascente. Tudo o que Alice (Giovanna Antonelli) quer neste momento é relaxar. Depois de um belo banho e instalada em seu apartamento no novo país, ela tem uma surpresa: é Mario ligando.

Parece que o coração do amigo de infância da filha de Tanaka (Luis Melo) não sossegou desde que ele viu Alice partir antes de conseguir se despedir e se desculpar pelos inúmeros mal entendidos. Mas quando Mario aparece na tela do computador, Alice reage secamente. Fique ligado em Sol Nascente. Esta cena está prevista para ir ao ar nesta segunda-feira, 5/9.