Na avaliação do técnico, impaciência transmitida das arquibancadas interferiu no rendimento da equipe, em campo, contra o Tupi (MG)

Por: Redação ORM News

Em 31 de agosto, 2016 - 19h00 - Série B

Qual o grau de interferência dos gritos entoados nas arquibancadas no desempenho de um time em campo? No Paysandu, a resposta foi utilizada como uma justificativa para a derrota por goleada para o Tupi (MG). Na avaliação do técnico Dado Cavalcanti, a pressão da torcida do Papão atrapalhou a própria equipe.

'Nós trabalhamos com seres humanos. A torcida pressionou muito e alguns jogadores sentiram isso dentro de campo. Este foi o motivo para eles terem um rendimento bem abaixo do que esperávamos. Atrapalhou o time como um todo', avaliou.

A derrota para o Tupi foi a segunda do Paysandu ao comando de Dado Cavalcantii dentro da Curuzu. Curiosamente, nas duas, o time sofreu três gols. Mas a esperança dos bicolores é que, contra o Luverdense, em Lucas do Rio Verde (MT), o Bicola consiga se reabilitar no certame.

'O Luverdense tem uma maneira de atuar. Vamos treinar os jogadores para este confronto com informações e vídeos, pois não temos tanto tempo. De qualquer forma, temos a obrigação de vencer para recuperar os pontos que perdemos nestes últimos dois jogos', explicou.

Luverdense x Paysandu será às 21h30 desta sexta-feira (2), no Mangueirão, em Belém, pela 23ª rodada da Série B do campeonato brasileiro, com transmissão lance a lance pelo ORM News.