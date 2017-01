William viaja para Nova York com mercadoria escondida no casaco

Por: GShow

Em 03 de janeiro, 2017 - 16h11 - Novelas

Depois de fracassar em suas tentativas de embarcar Júlia (Nathalia Dill) e Vanda (Tamara Taxman) com drogas para Nova York, Alex (Caio Paduan) traça uma nova estratégia. Dessa vez, quem viaja para a terra do Tio Sam é William (Leandro Daniel). Romildo (Paulo Verlings) confirma o embarque para o chefe: "Ele ligou de dentro do avião, tá tudo bem", diz.

Mas a tranquilidade dos malandros acaba quando o sistema de som do aeroporto faz um anúncio. O que será que vai acontecer dessa vez? Confira em Rock Story nesta terça-feira, 3/1.