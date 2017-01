‘Já sei como essa garota vai pagar tudo de ruim que ela fez comigo’, diz ele ao ver os dois aos beijos

Por: Gshow

Em 08 de janeiro, 2017 - 09h46 - Novelas

Alex (Caio Paduan) vai ter uma grande surpresa no capítulo de Rock Story desta segunda-feira (09). Tudo acontece no dia da premiação de Gui Santiago (Vladimir Brichta) pelos 20 anos do álbum "Rock Story". No hotel em que a cerimônia acontece, o malandro vai ficar boquiaberto ao ver o roqueiro aos beijos com Júlia (Nathalia Dill), em clima de comemoraç

Quem chama a atenção para a cena é Romildo (Paulo Verlings): "Chefe, aquela ali beijando o Gui não é a Júlia?". E o outro comparsa, William (Leandro Daniel), confirma: "Caraca! O tal namorado dela é o Gui Santiago!". Ainda pasmo com o que acaba de descobrir, Alex promete vingança: "Eu já sei como essa garota vai pagar tudo de ruim que ela fez comigo".