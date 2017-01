Dengue, zika e chikungunya disparam no Pará e exigem prevenção

Por: O Liberal

Em 08 de janeiro, 2017 - 08h00 - Saúde

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde aponta que dispararam os casos de dengue, febre de chikungunya e febre pelo vírus Zika no Pará no último ano. De acordo com os dados repassados a O LIBERAL, o maior destaque dentre essas doenças foi o de chikungunya, que aumentou os registros no Estado em 889,60% entre 2015 e 2016, passando de 327 casos prováveis para 3.236 - quase nove novos registros por dia.

Nesse mesmo período, a incidência da doença saltou de 4 casos a cada 100 mil habitantes para 39,6 a cada 100 mil. Os sintomas de chikungunya são febre de início súbito maior que 38,5°C e dor intensa nas articulações, de inÍcio agudo, acompanhada ou não de edemas (inchaço). As recomendações médicas para o caso de suspeita são: permanecer em repouso, tomar muito líquido e procurar uma unidade de saúde.

No caso da dengue, o boletim revela um aumento de 43,73% de notificações no Estado, culminando com 10.787 casos ao longo de 2016 (incidência de 131,9 infectados a cada grupo de 100 mil pessoas). Entre janeiro e dezembro de 2015, o total foi de 7.505 casos - uma diferença de 3.282 registros. Em compensação, 2016 fechou sem nenhuma notificação de óbito pela doença, enquanto no ano anterior foram cinco. Também caiu entre os dois últimos anos o número de casos confirmados do tipo mais grave da doença, de 12 notificações para apenas duas em 2016. Já os casos de dengue com sinais de alarme se manteve o mesmo nos dois períodos: 36.

O levantamento indica que o Estado teve 4.291 casos prováveis de Zika no último ano, contabilizando a incidência de 52,5 infectados por 100 mil moradores do Pará. Os dados são até 17 de dezembro último e não trazem os números de 2015. Já as investigações de registros de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso, sugestivos de infecção congênita, apontam 95 casos atualmente sob suspeição; nove já confirmados; e 12 descartados. Nos últimos dois anos, o Ministério identificou no Pará 116 notificações de microcefalia.

Focos

O Ministério da Saúde disponibilizou ainda os dados mais recentes da proliferação no Pará do mosquito transmissor dessas doenças, o Aedes Aegypti. Segundo o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), 13 municípios do Pará encontram-se em situação de risco de surto de dengue, chikungunya e zika. Isso significa que mais de 4% das casas visitadas nestas cidades continham larvas do mosquito.

É o caso de Cumaru do Norte onde a proporção chega a 11,9% das moradias. Na sequência, aparecem Rio Maria (10%), Água Azul do Norte (8,1%), São Félix do Xingu (7,1%), Monte Alegre (6,6%), Floresta do Araguaia (6,5%), Bom Jesus do Tocantins (6,3%), Novo Progresso (5,6%), Rurópolis (5,6%), Santa Maria das Barreiras (5,2%), Rondon do Pará (4,9%), Brejo Grande do Araguaia (4,1%) e Santa Bárbara do Pará (4%).

Em outros 26 municípios, a situação é de alerta (com 1% a 3,9% dos imóveis com focos do mosquito), incluindo nesse rol a capital Belém, com margem de 1,1% dos lares com larvas do mosquito da dengue; Ananindeua (1,2%); Castanhal (1,4%); Marabá (1,6%); e Santarém (2,2%). No total são 39 municípios em situação de alerta e risco, o que representa 88,6% dos municípios pesquisados no Estado, enquanto que 11,4% dos municípios (5) estão em situação satisfatória. Em todos esses municípios, de acordo com o LIRAa, o principal tipo de criadouro do Aedes Aegypti foi o lixo.