Por: O Liberal

Em 23 de dezembro, 2016 - 08h31 - Pará

Os projetos de lei enviados pelo Poder Executivo com mudanças na área tributária, da previdência e no plano de saúde dos servidores do Estado, começaram a ser discutidos ontem no plenário da Assembleia Legislativa. Há também um pedido de autorização de empréstimo, no valor de R$ 673 mil, para a realização de obras de infraestrutura. Ao todo, a pauta apresentava13 matérias para serem votadas, entre elas a Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima receita e fixa despesa do Estado do Pará para o exercício financeiro de 2017 e tem 84 emendas. Cada deputado tem direito a vinte minutos para falar da tribuna, antes da votação de cada um dos projetos. Sem acordo, a estratégia da oposição era utilizar todo o tempo que tem direito, prolongando assim a votação, sem previsão de término.

Até o início da noite, o governo havia conseguido aprovar apenas os dois projetos de leis complementares 8 e 9, que tratam sobre mudanças no regime de previdência social dos servidores. O projeto nº 8 foi aprovado por 26 votos contra 10, por volta das 15h. A emenda do deputado Dirceu Tem Caten (PT), que pretendia um aumento salarial mínimo para os servidores, foi rejeitada. Já o projeto nº 9, que fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões e ainda autoriza a criação de entidade fechada de previdência, foi aprovado por 25 a 9, somente às 18h. A demora aconteceu porque cada deputado da oposição utilizava o tempo de 20 minutos de direito na tribuna para postergar a votação.

O Governo recuou em algumas medidas consideradas polêmicas, como o reajuste do ICMS e IPVA. "O Pará continua sendo um dos poucos estados que não teve aumento de impostos", destacou o líder do Governo na Casa, deputado Eliel Faustino. Outra alteração foi a retirada dos militares da proposta envolvendo a previdência. Mas algumas matérias continuavam gerando impasse, entre elas a que estabelece mudanças no Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep), com o aumento da alíquota de desconto de 6% para 9% e mais 1,5% para o cônjuge beneficiado pelo plano; e a que trata da previdência, criando um fundo paralelo e levando os servidores do Funprev para o Finanprev, que está com déficit, para equilibrar a conta.

"Nós vamos votar as matérias hoje (ontem) e amanhã (hoje). Procuramos esgotar ao máximo o diálogo", disse Eliel, que participou de várias reuniões com outros parlamentares, integrantes de entidades sindicais e técnicos do governo para debater as medidas. Eles explica que a proposta da previdência trata da criação de uma previdência complementar, já criada em dez estados, e envolverá apenas os novos servidores que ingressarem no Estado. "Não prejudica o servidor que já está trabalhando", garante.

Quanto ao Iasep, ele diz que o Instituto teria que arrecadar entre R$ 52 e R$ 58 milhões para pagar seus gastos, mas sua receita é de R$ 46 milhões. Ou seja, não consegue pagar suas próprias despesas, por isso a necessidade de aumento, para evitar o risco de quebrar o plano. "Retirar essa matéria é abrir mão da responsabilidade com toda a sociedade", argumenta.