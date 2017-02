União de álcool e direção causou acidentes no último domingo de folia da capital paraense.

Por: Redação ORM News

Em 19 de fevereiro, 2017 - 22h09 - Belém

O último final de semana de carnaval na capital paraense encerrou com vários acidentes de trânsito em Belém e na Região Metropolitana. Nas redes sociais, vários internautas compartilharam informações sobre colisões de veículos. O motivo: quase sempre embriguez.

Na Batista Campos, dois acidentes foram registrados na noite deste domingo (19). O primeiro ocorreu por volta das 20h30. De acordo com a Polícia Militar, o condutor de uma Kombi colidiu com um carro preto na Rua dos Mundurucus. Irritado, o motorista atingido agrediu o condutor da Kombi, que estava visivelmente alcoolizado. Uma ambulância do SAMU e a Polícia Militar foram acionadas.

Cerca de 30 minutos depois, um carro capotou na Rua Apinagés com a Rua Pariquis.

Já no bairro da Sacramenta, novamente a união de álcool e direção trouxe transtornos. Um motorista embriagado causou um acidente na passagem Mucajá. De acordo com a Polícia Militar, uma viatura foi acionada e a área foi liberada em seguida.

Em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, um acidente também foi registrado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois veículos colidiram no elevado da Mário Covas, no trecho da BR-316, por volta das 21h30. Um dos condutores estava embriagado.

Ninguém ficou ferido em nenhum dos acidentes.